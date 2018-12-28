Оновлена Шенгенська інформсистема посилить захист персональних даних

Ілюстративне фото (encouncil.org)

Тепер будь-яка людина, що представляє потенційну терористичну загрозу, буде перебувати під наглядом

28 грудня Європейська комісія оголосила про вступ в силу нових правил, покликаних посилити Шенгенську інформаційну систему (SIS) в рамках будівництва союзу безпеки ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Повідомляється, що тепер будь-яка людина, що представляє потенційну терористичну загрозу, буде перебувати під наглядом взаємодіючих інформаційних систем ЄС - SIS, а також інших інформаційних систем щодо безпеки, кордонів та міграції.

"SIS є головним інструментом безпеки ЄС: завдяки цій системі національні влади (держав-членів ЄС, - ред.) можуть виявляти і затримувати злочинців і терористів, де б вони ні знаходилися в Європі", - сказав член Єврокомісії, відповідальний за союз безпеки, Джуліан Кінг.

Повідомляється, що тепер в систему даних будуть вносити інформацію про осіб, до яких застосовано "рішення про повернення", що, за задумом, повинно дозволити запобігти поверненню на територію будь-якої держави ЄС громадян третіх країн, які перебували в Євросоюзі незаконно.

До спільної бази даних буде вноситися інформація про людей, які потребують захисту, це буде враховуватися всіма державами ЄС. Ця база даних створюється в доповнення до вже існуючої системи інформаційного обміну щодо осіб, які оголошені зниклими без вести.

У той же час оновлена SIS передбачає посилення захисту баз даних та персональних даних людей у відповідності з європейськими правовими нормами у цій сфері.

Нагадаємо, 6 серпня Болгарське головування в Раді Європейського Союзу та Європарламенту досягли неформальної домовленості щодо посилення Шенгенської інформаційної системи.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала значно посилити механізми контролю та перевірки даних у рамках шенгенської візової системи..