Обновленная Шенгенская информсистема усилит защиту персональных данных

Иллюстративное фото (encouncil.org)

Теперь любой человек, представляющий потенциальную террористическую угрозу, будет находиться под наблюдением

28 декабря Европейская комиссия объявила о вступлении в силу новых правил, призванных усилить Шенгенскую информационную систему (SIS) в рамках строительства союза безопасности ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что теперь любой человек, представляющий потенциальную террористическую угрозу, будет находиться под наблюдением взаимодействующих информационных систем ЕС - SIS, а также других информационных систем по безопасности, границам и миграции.

"SIS является главным инструментом безопасности ЕС: благодаря этой системе национальные власти (государств-членов ЕС, - ред.) могут обнаруживать и задерживать преступников и террористов, где бы они ни находились в Европе", - сказал член Еврокомиссии, отвечающий за союз безопасности, Джулиан Кинг.

Сообщается, что теперь в систему данных будуть вносить информацию о лицах, к которым применено "решение о возвращении", что, по замыслу, должно позволить предотвратить возвращение на территорию любого государства ЕС граждан из третьих стран, которые находились в Евросоюзе незаконно.

К общей базе данных будет вноситься информация о людях, которые нуждаются в защите, это будет учитываться всеми государствами ЕС. Эта база данных создается в дополнение уже существующей системы информационного обмена в отношении лиц, которые объявлены пропавшими без вести.

В то же время обновленная SIS предусматриват усиление защиты баз данных и персональных данных людей в соответствии с европейскими правовыми нормами в этой сфере.

Напомним, 6 августа Болгарское председательства в Совете Европейского Союза и Европарламент достигли неформальной договоренности по усилению Шенгенской информационной системы.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила значительно усилить механизмы контроля и проверки данных в рамках шенгенской визовой системы..