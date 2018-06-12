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Интервью

В ЕС достигли договоренности по усилению Шенгенской информационной системы

НовостиОбщество    12.06.2018 - 17:30
Фото: іллюстративнное фото (encouncil.org)
Фото: іллюстративнное фото (encouncil.org)

SIS будет способствовать усилению борьбы с терроризмом и серьезными преступлениями

Болгарское председательства в Совете Европейского Союза (ЕС) и Европарламент достигли неформальной договоренности по усилению Шенгенской информационной системы (SIS). Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Так, была достигнута договоренность об использовании SIS в сфере сотрудничества полиции и судебной власти по уголовным вопросам; в сфере пограничных проверок и ради возвращения граждан третьих стран, находящихся в ЕС незаконно.

"Обмен информацией является ключевой частью усилий ЕС по улучшению безопасности и управления миграцией, и Шенгенская информационная система является важным инструментом для этого. Обновленные правила SIS включать новые категории предупреждений, закроют любые потенциальные пробелы и ответят на новые потребности", - заявил глава Министерства внешних дел Болгарии Валентин Радев.

Отмечается, что новые правила использования SIS способствовать усилению борьбы с терроризмом и серьезными преступлениями, обеспечению высокого уровня безопасности в ЕС и помогут управлять миграцией, отмечают в Совете ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила значительно усилить механизмы контроля и проверки данных в рамках шенгенской визовой системы (VIS).

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Теги публикации: Евросоюз, шенгенская зона  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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