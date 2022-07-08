Оновлена карта бойових дій: що відбувається на лінії фронту

За даними карти, у Харківській області окупанти намагаються повернутися до попередніх позицій та завадити українським захисникам просунутися до кордону.

Водночас на Донбасі російські окупанти поновлюють наступ в районі Слов'янська, Краматорська та Бахмута.

Ворог намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього армія РФ використовує всю наявну зброю для обстрілу не лише позицій військових, але й цивільних.

На півдні України ЗСУ мають певні успіхи, зокрема поблизу Херсона. Українські війська створюють умови для контрнаступу та звільнення тимчасово окупованих територій.