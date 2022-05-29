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Виплати для деяких переселенців скасовуються: названа причина

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Київ, Неділя 29 травня 2022 09:59
Виплати для деяких переселенців скасовуються: названа причина Фото: Міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З травня виплати внутрішньо переміщеним особам через війну скасовують. Виплати отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Виплати також продовжать отримувати ті, у кого пошкоджені будинки.

"З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня", - повідомила міністр.

Нагадаємо, біженцям з прифронтових районів допомогу виплачують на вокзалах.

Крім того, хто може оформити отримання допомоги через додаток "Дія".

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