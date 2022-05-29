Виплати для деяких переселенців скасовуються: названа причина
З травня виплати внутрішньо переміщеним особам через війну скасовують. Виплати отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Виплати також продовжать отримувати ті, у кого пошкоджені будинки.
"З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня", - повідомила міністр.
Нагадаємо, біженцям з прифронтових районів допомогу виплачують на вокзалах.
Крім того, хто може оформити отримання допомоги через додаток "Дія".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.