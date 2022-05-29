Виплати для деяких переселенців скасовуються: названа причина

З травня виплати внутрішньо переміщеним особам через війну скасовують. Виплати отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.

Виплати також продовжать отримувати ті, у кого пошкоджені будинки.

"З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня", - повідомила міністр.