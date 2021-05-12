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У Києві стався конфлікт зі стріляниною: є постраждалий

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Київ, Середа 12 травня 2021 12:13
У Києві стався конфлікт зі стріляниною: є постраждалий Фото: у Києві сталася стрілянина (mvs.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У Києві між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав пістолет та кілька разів вистрілив в опонента. Його затримали патрульні поліцейські, а потерпілого доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Конфлікт між двома чоловіками стався на вулиці Волгоградській. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що між 33-річним потерпілим та його знайомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник дістав пістолет, кілька разів вистрілив у бік опонента та втік.

"Отримавши прикмети нападника, працівники поліції обстежили прилеглу територію та неподалік від місця скоєння правопорушення помітили чоловіка, схожого за описом. Його зупинили для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у нього предмет, схожий на травматичний пістолет", - йдеться в повідомленні.

З місця події експерти вилучили пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу. Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Затриманий - місцевий мешканець, 1974 року народження.

У Києві стався конфлікт зі стріляниною: є постраждалийУ Києві стався конфлікт зі стріляниною: є постраждалийФото: mvs.gov.ua

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та наразі проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину, коли стояв у черзі. В результаті двоє людей отримали поранення.

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