Оприлюднено результати виборів ще в 4 областях

Підрахунок результатів виборів 2019 завершився у Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Кіровоградській областях. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, Порошенко переміг на всіх 12 округах у Львівській області. Результати голосування 1,3 млн виборців розподілилися наступним чином: Порошенко - 35,32%, Анатолій Гриценко - 19,00%, Юлія Тимошенко - 14,84%, Володимир Зеленський - 11,96% і Ігор Смешко - 4,68%.

За результатами голосування в Черкаській області, Зеленський переміг на всіх округах з результатом 30,06%. Друге місце посіла Юлія Тимошенко з 16,70%, третє - Петро Порошенко з 12,20%. Далі йдуть Ігор Смешко (10,75) та Анатолій Гриценко (9,41%). Всього в Черкаській області для участі у виборах взяли понад 615 тис. осіб.

В Кіровоградській області за підсумками обробки 100% голосів також на всіх округах переміг Зеленський. За нього проголосували 34,52% виборців. Юлії Тимошенко віддали голоси 18,53%, Петру Порошенку - 11,79%. Четверте місце зайняв Юрій Бойко (8,74%), п'яте - Олег Ляшко (8,17%). Всього в Кіровоградській області проголосувало більше 453 тис. осіб.

В Івано-Франківській області перемогу здобула Юлія Тимошенко з 22,50% голосів. На другому місці йде Петро Порошенко з 21,30%, далі йде Володимир Зеленський з 16,07%. При цьому з семи округів Тимошенко на п'яти показала кращий результат, інші два округи виграв Порошенко. У голосуванні брали участь більше 650 тис. виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК сподівається обробити 100% протоколів до кінця дня.

Станом на 16:00 Центральній виборчої комісії залишилося підрахувати менше 1 відсотка голосів.