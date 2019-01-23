Оприлюднена програма "Українського сніданку" в Давосі

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

У заході Віктора Пінчука візьмуть участь політики і бізнесмени

"Український сніданок" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться 24 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Фонд Віктора Пінчука - організатора заходу.

Як зазначається в повідомленні, дискусію за участі міністра кордонних справ Канади Христі Фріланд та екс-державного секретаря США Джона Керрі модеруватиме Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN.

У рамках заходу також виступатимуть лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

За даними Фонду Віктора Пінчука, подію відвідають політики, бізнесмени, представники громадянського суспільства та ЗМІ.

Нагадаємо, українські заходи в Давосі проводяться починаючи з 2005 року під час Всесвітнього економічного форуму. Організаторами цьогорічного сніданку є Фонд Віктора Пінчука та компанія EastOne.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 23-24 січня буде перебувати в Давосі, де візьме участь у щорічному Всесвітньому економічному форумі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко та міністр фінансів України Оксана Маркарова планують провести переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.