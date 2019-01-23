Порошенко сьогодні вирушає до Давосу

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко візьме участь у Всесвітньому економічному форумі

Президент України Петро Порошенко сьогодні вирушає до Швейцарії для участі у щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що 23-24 січня Порошенко буде перебувати в Давосі, де візьме участь у щорічному Всесвітньому економічному форумі. Зокрема, він буде присутній на сесії на тему "Стратегічний прогноз по Центральній та Східній Європі", а також проведе низку зустрічей з керівниками міжнародних організацій, світовими лідерами та представниками провідних ділових кіл.

Крім того, Порошенко очолить друге засідання Національного інвестиційної ради в Давосі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко планує провести переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на економічному форумі в Давосі.

Економічний форум у Давосі стартував напередодні, 22 січня. Темою цьогорічного форуму стане глобалізація, а також формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції.