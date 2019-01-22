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Порошенко планує провести переговори з головою МВФ

Новини » Політика    22.01.2019 - 20:40
Порошенко планує провести переговори з головою МВФ
Фото: Порошенко та Лагард (president.gov.ua)

Переговори відбудуться завтра

Президент України Петро Порошенко та міністр фінансів України Оксана Маркарова планують провести переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час щорічного Всесвітного економічного форуму в Давосі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства фінансів.

Як зазначається, програма Davos-2019 охоплює теми від глобальної економіки до кліматичної кризи, від четвертої промислової революції та її впливу на суспільство до важливості медитації.

"Що ми маємо розказати і почути? По-перше, що вже враховуємо глобальні ризики в плануванні та прогнозуванні свого розвитку, по-друге, що успішно розвиваємо економіку і наш ВВП зростає вже 11 кварталів поспіль, по-третє, що це свідчить про привабливість України як інестиційного та бізнес-партнера. Про це, зокрема, Президент України Петро Порошенко та Оксана Маркарова завтра говоритимуть з директоркою-розпорядницею МВФ Крістін Лагард", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, останні переговори Крістін Лагард з Петром Порошенком відбулися наприкінці листопада 2018 року. Тоді Порошенко розповів про ключові показники держбюджету-2019 для подальшого співробітництва з МВФ. 

РБК-Україна писало, що на форум у Давос відмовилися їхати президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей та президент Франції Еммануель Макрон.

Зазначимо, Форум розпочався сьогодні, 22 січня, та триватиме до 25 січня включно. 

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Новини України Порошенко ПетроКристин ЛагардДавос
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