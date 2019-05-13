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ЄС не прийме декларацію за підсумками саміту "Східного партнерства"

Новини » Політика    13.05.2019 - 11:07
ЄС не прийме декларацію за підсумками саміту "Східного партнерства"
Ілюстративне фото (tvnewsroom/consilium.europa.eu)

Статус підсумкового документа знизили до заяви голови

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу за підсумками ювілейного саміту "Східного партнерства" не приймуть декларацію. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Повідомляється, що статус документа, прийнятого за підсумками саміту, понизили у статусі до так званого заяви голови. За словами Йозвяка, це сталося через невдоволення Азербайджану текстом декларації.

ЄС не прийме декларацію за підсумками саміту &quot;Східного партнерства&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі для участі в десятому саміті "Східного партнерства".

Крім того, очікується, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 13 травня в штаб-квартирі організації зустрінеться з президентом України Петром Порошенком. Порошенко в ці дні перебуватиме у Брюсселі, де візьме участь у низці заходів, присвячених 10-річчю "Східного партнерства".

Відзначимо, "Східне партнерство" є проектом ЄС, який спрямований на розвиток інтеграції з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною. Троє з перерахованих країн оголосили вступ до Євросоюз метою своєї зовнішньої політики.

Лідери ЄС підписали декларацію про захист єдиної Європи
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