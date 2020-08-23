Оприлюднена мапа перекриття центру Києва на День незалежності

У центральній частині Києва 23-24 августа тимчасово закриватимуть рух транспорту. Обмеження пов’язані зі святкуванням 29-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів.

Зокрема, рух обмежуватимуть на таких вулицях:

вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);

Михайлівська площа;

вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);

вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

вулиця А. Тарасової;

вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);

Софійська площа;

Рильський провулок;

вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);

вулиця Десятинна.

Також 24 серпня з 08:00, у зв’язку з проведенням масових заходів, буде перекрито:

частину вул. Володимирської (біля парку ім. Т. Г. Шевченка);

бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);

вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);

Володимирський проїзд;

вул. Костьольна;

вул. Прорізна;

вул. Б. Хмельницького (на відрізку від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);

площа Бессарабська;

вул. Хрещатик (на відрізку від площі Європейської до пл. Бессарабської);

площа Європейська;

Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);

вул. Городецького (на відрізку від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької).

Нагадаємо, в Україні 23 та 24 серпня планується проведення відразу кількох масових заходів, зокрема маршів, з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України, у зв'язку з чим правоохоронці та рятувальники вийшли на посилений варіант несення служби.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День незалежності України в якості улюбленого свята вказали 19% респондентів.