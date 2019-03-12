Оприлюднено текст угоди Порошенка і Варфоломія

В угоді Порошенка і Варфоломія є пункт про роботу Вселенського патріархату в Україні

В сети появился текст ноябрьского соглашения президента Украины Петра Порошенко с Вселенским патриархом Варфоломеем о сотрудничестве по созданию автокефальной Православной церкви Украины. Текст опубликован в Facebook доцента кафедры истории Острожской академии Андрея Смирнова.

В соглашении говорится, что Украина обязуется обеспечить работу представительства Вселенского патриархата (миссии Ставропигии Вселенского патриархата в Украине), передать ему здания и помещения, необходимых для работы ставропигии, а также обеспечить представительству визовую поддержку.

В свою очередь, Вселенский патриархат будет содействовать становлению Православной церкви Украины, а также налаживать контакты между новой автокефальной церковью и православными церквями других стран.

Фото: текст соглашения Порошенко с Варфоломеем (facebook Андрея Смирнова)

Напомним, в ноябре 2018 года Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

Позже в Администрации президента назвали это соглашение опровержением всех "вбросов" об автокефалии.