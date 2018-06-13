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Экологи назвали самые загрязненные районы Киева

НовостиОбщество    13.06.2018 - 18:17
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вредные выбросы автомобилей составляют 90% загрязнения воздуха Киева

В Киеве наиболее загрязненный воздух в местах большой автомагистралей и 90% в столице составляют вредные выбросы автомобилей. Об этом сообщили специалисты Центральной геофизической обсерватории, передает "5 канал".

"Наблюдения за загрязнением воздуха обсерватория ведомая 16 постах в Киеве. Основными загрязняющими веществами в воздухе города есть формальдегид - это вещество второго класса опасности, и диоксин азота - вещество третьего класса опасности", - рассказала начальник лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Нина Ротич.

Так, ежедневно специалисты обсерватории для измерения уровня загрязненности воздуха в Киеве берут образцы грунта, асфальта и растений восьми районов города.

По результатам исследований установлено, что наиболее пораженные участки - Бессарабская и Демеевская площади, бульвар Леси Украинки, проспект Победы и академика Палладина, улицы Довженко, Попудренко, Скляренко и Оболонский проспект.

По словам экологов, нейтрализовать вредное воздействие могут зеленые насаждении. Их на одного киевлянина приходится 20 кв. м.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство экологии завершает работу над рейтингом крупнейших загрязнителей окружающей среды.

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Теги публикации: экология, загрязнение воздуха  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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