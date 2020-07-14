Оприлюднено рейтинг підтримки політичних партій у Києві

У столиці найбільший рейтинг мають дві політичні сили
Якби найближчим часом проходили вибори до Київської міської ради, найбільшу підтримку виборців отримали б дві парті. За партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" проголосують приблизно по 20% киян.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме, за партію "Європейська солідарність" відповідно 14% і 20%.
Дослідження проведене Центром Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, за Віталія Кличка на виборах мера планують проголосувати 44% киян.
Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби дострокові вибори до Верховної ради пройшли наприкінці червня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 29,3% громадян.