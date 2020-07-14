Оприлюднено рейтинг підтримки політичних партій у Києві

Якби найближчим часом проходили вибори до Київської міської ради, найбільшу підтримку виборців отримали б дві парті. За партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" проголосують приблизно по 20% киян.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме, за партію "Європейська солідарність" відповідно 14% і 20%.

За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%,

за партію "Опозицiйна платформа - За життя" - відповідно 8% і 11%,

за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8%,

за партію "Перемога Пальчевського" - відповідно 6% і 6%,

за партію "Сила і честь" - відповідно 5% і 5%,

за "Партію Шарія" - відповідно 3% і 3%,

за партію "Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 2% і 2%,

за партію "Громадянська позиція" - відповідно 2% і 2%,

за ВО "Свобода" - відповідно 2% і 2%,

за Радикальну партiя Олега Ляшка - відповідно 2% і 2%,

за партію "Опозиційний блок" - відповідно 1% і 2%,

за партію "Голос" - відповідно 2% і 1%,

за партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" - відповідно 2% і 1%,

за партію "Блок Омельченка" - відповідно 1% і 1%,

за партію "5.10" - відповідно 1% і 1%,

за партію "Рідна країна" - відповідно 1% і 1%,

за партію "Об'єднання "Самопомiч" - відповідно 0,4% і 1%,

за партію "Свої" - відповідно 0,1% і 0,2%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, за Віталія Кличка на виборах мера планують проголосувати 44% киян.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби дострокові вибори до Верховної ради пройшли наприкінці червня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 29,3% громадян.