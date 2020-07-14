Соціологи назвали лідерів симпатій киян на виборах мера

Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чинний мер на сьогодні випереджає конкурентів

Якби найближчим часом проходили вибори київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би Віталій Кличко. За чинного мера готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Далі за рівнем електоральної підтримки йдуть:

Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%),

Віктор Ляшко (відповідно 8% і 6%),

Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%),

Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%),

Сергій Притула (відповідно 4% і 4%),

Олександр Попов (відповідно 3% і 4%),

Олексій Гончаренко (відповідно 4% і 3%),

Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%),

Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 3%),

Олександр Дубінський (відповідно 2% і 3%),

Борислав Береза (відповідно 2% і 2%),

Віталій Нестор (відповідно 2% і 2%),

Микола Томенко (відповідно 2% і 2%),

Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-7 квітня 2020 року, свідчили, що за Віталія Кличка на виборах мера планували голосувати 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні.