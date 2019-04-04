Оприлюднено попередній звіт про катастрофу Boeing 737 в Ефіопії

Уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Про це повідомляє Reuters.

Міністр транспорту Ефіопії Дагмавыт Могес, представляючи звіт, заявила, що пілоти Boeing 737 Max 8 слідували всім інструкціям виробника, але це не запобігло катастрофі.

Літак неодноразово здійснював пікірування перед тим, як він зазнав аварії, йдеться в повідомленні авіакомпанії з посиланням на попередній звіт про катастрофу.

При цьому звіт не дав докладного аналізу польоту, який, як очікується, займе кілька місяців до остаточного звіту протягом року.

Нагадаємо, за останні п'ять місяців з літаками Boeing 737 MAX 8 відбулося дві авіакатастрофи. Так, 10 березня під час аварії в Ефіопії загинули 157 осіб. Раніше, 29 жовтня 2018 року, в результаті падіння літака в Яванське море загинуло 189 осіб.

За даними експертів, катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Компанія Boeing припинила поставки моделі літаків 737 MAX.Так, за словами джерел Reuters в авіаційній галузі, Boeing тимчасово заморозили поставки літаків 737 MAX. У той же час виробництво даної моделі триває.