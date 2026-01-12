Без обмена каждые 10 лет: кому в Украине выдают паспорт без срока

Какой срок действия паспорта в зависимости от возраста

Эти изменения предусмотрены законом №3709-IX и введены в 2024 году. Они устанавливают следующие сроки действия паспорта гражданина Украины (ID-карты):

до 18 лет - 4 года;

от 18 до 65 лет - 10 лет;

от 65 лет и старше - бессрочно.

Таким образом, после достижения 65-летнего возраста гражданам не нужно каждые 10 лет менять внутренний паспорт.

Почему в паспорте все же указывают дату окончания

В ГМС объясняют, что с учетом международных стандартов к проездным документам в графе "действителен до" для бессрочных паспортов указывается дата, которая наступает через 50 лет с момента выдачи документа. Это техническая норма, которая не означает обязательную замену паспорта.

В чем преимущества для граждан

В миграционной службе отмечают, что новые правила имеют ряд преимуществ:

меньше административных процедур;

удобство для людей старшего возраста и их семей;

соответствие современным стандартам документов, удостоверяющих личность.

Важно отметить, что бессрочный срок действия касается только внутреннего паспорта (ID-карты). Загранпаспорт, как и раньше, оформляется на 10 лет, независимо от возраста.