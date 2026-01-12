RU

Общество Образование Деньги Изменения

Без обмена каждые 10 лет: кому в Украине выдают паспорт без срока

Фото: Паспорт гражданина Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Паспорт гражданина Украины для лиц в возрасте от 65 лет оформляется бессрочно и не требует обязательного обмена каждые 10 лет.

Какой срок действия паспорта в зависимости от возраста

Эти изменения предусмотрены законом №3709-IX и введены в 2024 году. Они устанавливают следующие сроки действия паспорта гражданина Украины (ID-карты):

  • до 18 лет - 4 года;
  • от 18 до 65 лет - 10 лет;
  • от 65 лет и старше - бессрочно.

Таким образом, после достижения 65-летнего возраста гражданам не нужно каждые 10 лет менять внутренний паспорт.

Почему в паспорте все же указывают дату окончания

В ГМС объясняют, что с учетом международных стандартов к проездным документам в графе "действителен до" для бессрочных паспортов указывается дата, которая наступает через 50 лет с момента выдачи документа. Это техническая норма, которая не означает обязательную замену паспорта.

В чем преимущества для граждан

В миграционной службе отмечают, что новые правила имеют ряд преимуществ:

  • меньше административных процедур;
  • удобство для людей старшего возраста и их семей;
  • соответствие современным стандартам документов, удостоверяющих личность.

Важно отметить, что бессрочный срок действия касается только внутреннего паспорта (ID-карты). Загранпаспорт, как и раньше, оформляется на 10 лет, независимо от возраста.

 

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления биометрических документов - ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство - из-за подорожания бланков, а также о том, для кого будут действовать старые цены.

Кроме того, в Украине на постоянной основе разрешили за один визит одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт - с подачей документов в ГМС, ЦПАУ или "Паспортном сервисе", одной очередью и одной оплатой.

