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Спрос на валюту вырос: как это повлияло на курс и что будет с долларом дальше

Украина, Вторник 22 июля 2025 08:16
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Спрос на валюту вырос: как это повлияло на курс и что будет с долларом дальше Фото: Курс доллара может быть около уровня 41,80 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе в Украине стремительно вырос спрос на валюту, поэтому НБУ пришлось увеличить интервенции до максимума за пять месяцев - 906 млн долларов. На курс это почти не повлияло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Ситуация на рынке

НБУ держал почти всю неделю курс гривны к доллару больше 41,8 грн/доллар, но по итогам недели официальный курс гривны к доллару США почти не изменился -41,75 грн/доллар. В то же время гривна укрепилась относительно евро на 0,5% до 48,6 грн/евро.
Спрос на валюту вырос: как это повлияло на курс и что будет с долларом дальше

Чистая покупка валюты населением продолжила уменьшаться и составила за неделю лишь 31 млн долларов - минимальный объем этим летом. Розничный курс в системно важных банках также не претерпел существенных изменений и остался вблизи 41,5-42 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отмечается в обзоре, рост дефицита произошел как из-за кратковременного роста покупки валюты, так и уменьшения ее продажи, что является достаточно типичным для середины месяца.

Поэтому НБУ удовлетворил повышенный спрос, увеличив интервенции до одного из самых высоких уровней года, но это все же меньше максимума середины февраля, когда интервенции составили почти 1,2 млрд долларов Большие объемы покупки валюты могут быть связаны с оплатами неотложных импортных государственных контрактов, считают аналитики.

"Мы не ожидаем изменения политики НБУ в части курса, который продолжит колебаться неподалеку от 41.8 грн/$ в ближайшее время", - говорится в прогнозе.

Напомним, на прошлой неделе официальный курс доллара НБУ снизился с 41,78 до 41,74 гривен. Курс евро упал с 48,84 до 48,64 гривен.

Девальвационные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд. Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 43,84 грн/доллар.

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