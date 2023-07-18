Обменники выставили свежие курсы: сколько стоят доллар и евро

Курс доллара в обменных пунктах Украины по состоянию на утро 18 июля снизился на несколько копееек. В то же время евро, наоборот, дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 июля средний курс доллара в банках опустился на четыре копейки, американская валюта продается по 37,33 гривен. Курс евро поднялся еще на 7 копеек - до 41,87 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро - по 41,26 гривен. Доллар продают по 37,26 гривен, евро - по 41,70 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 18 июля составляет 41,0812 гривен за евро (+0,0329 гривен).

Отметим, европейская валюта продолжает дорожать и несколько дней подряд обновляет исторические максимумы. Нацбанк устанавливает курс евро на основании международных котировок.



