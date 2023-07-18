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Обмінники виставили свіжі курси: скільки коштують долар та євро

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Київ, Вівторок 18 липня 2023 11:37
Обмінники виставили свіжі курси: скільки коштують долар та євро Фото: долар в обмінниках трохи подешевшав (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в обмінних пунктах України станом на ранок 18 липня знизився на кілька копійок. Водночас євро, навпаки, дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 18 липня середній курс долара в банках опустився на чотири копійки, американська валюта продається по 37,33 гривень. Курс євро піднявся ще на 7 копійок - до 41,87 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривень, євро - по 41,26 гривень. Долар продають по 37,26 гривень, євро - по 41,70 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 18 липня становить 41,0812 гривень за євро (+0,0329 гривень).

Обмінники виставили свіжі курси: скільки коштують долар та євро

Зазначимо, європейська валюта продовжує дорожчати і кілька днів поспіль оновлює історичні максимуми. Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.

Обмінники виставили свіжі курси: скільки коштують долар та євро

Нагадаємо, раніше дослідження компанії Info Sapiens показало, що українці стали більше побоюватися підвищення цін та курсу долара.

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