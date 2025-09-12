Обменники выставили новые курсы доллара и евро

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после роста. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 сентября средний курс продажи не изменился - 41,60 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 48,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,36-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после снижения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 12 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3127 гривен за 1 доллар (+0,0989 грн).

Официальный курс евро составит 48,2739 гривен за 1 евро (+0,0331 грн).