Доллар дорожает третий день подряд и снова приблизился к максимуму

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд и приблизился к историческому максимуму, зафиксированному 22 июля (41,49 грн/доллар).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4387 гривен за 1 доллар (+0,1194 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4733 гривен за 1 евро (+0,4806 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,70 гривен.

Колебания курса

Доллар активно дорожал в первой половине 2024 года. Курс поднялся до максимума 41,49 грн/доллар 22 июля. Однако затем НБУ приостановил девальвацию и держал курс в диапазоне 41,10-41,30 грн/доллар в течение четырех месяцев. Иногда курс незначительно выходил за эти рамки.

В НБУ заявляют, что на курс доллара будет влиять инфляция. В настоящее время НБУ намерен снизить инфляционные ожидания. Поэтому значительного роста курса доллара до середины 2025 года не ожидается.