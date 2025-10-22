RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 октября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 21 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7565 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).

Официальный курс евро составит 48,663 гривен за 1 евро (-0,0994 грн).

 

Прогноз курса

По прогнозам, курс доллара будет постепенно повышаться. Однако в течение ближайшего года он вряд ли превысит уровень в 45 гривен.

