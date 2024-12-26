НБУ снижает курс доллара третий день подряд после максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 27 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,8447 гривен за 1 доллар (-0,0176 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5122 гривен за 1 евро (-0,0037 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,83-41,87 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 42,20 гривен.

Прогноз курса

Руководитель департамента макроэкономических исследований компании ICU Виталий Ваврищук прогнозирует, что девальвация в следующем году будет сопоставима с темпами 2024 года.

Как отметил инвестбанкир, Национальный банк выберет подход, при котором будет происходить такая очень медленная, управляемая, контролируемая девальвация гривны.

"Я бы оценивал темп девальвации в течение 2025 года где-то в диапазоне от 5 до 10%", - сказал он.

По его убеждению, не стоит ожидать резкой девальвации, не стоит ожидать резких перепадов курса гривны то ли к доллару, то ли к евро, то ли к другим мировым валютам.