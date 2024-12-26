На сколько вырастет курс доллара в следующем году: прогноз инвестбанкира

Девальвация в следующем году будет сопоставима с темпами 2024 года. Курс доллара к гривне вырастет от 5% до 10%.

Об этом заявил руководитель департамента макроэкономических исследований компании ICU Виталий Ваврищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его прогноз .

Как отметил инвестбанкир, Национальный банк выберет подход, при котором будет происходить такая очень медленная, управляемая, контролируемая девальвация гривны.

"Я бы оценивал темп девальвации в течение 2025 года где-то в диапазоне от 5 до 10%", - сказал он.

По его словам, все будет конечно зависеть от решений НБУ. Эти его решения должны быть согласованы с целями монетарной политики с инфляционными целями.

"Но по моему глубокому убеждению, не стоит ожидать резкой девальвации, не стоит ожидать резких перепадов курса гривны то ли к доллару, то ли к евро, то ли к другим мировым валютам. Я бы сказал, что примерно мы будем иметь темпы девальвации, сопоставимые с теми, которые мы имели по результатам 2024 года", - сказал Ваврищук.

Как отметил инвестбанкир, если говорить о девальвации в диапазоне от 5% до 10%, то это тот уровень, который точно не создает каких-то неудобств или для населения, или для бизнеса.