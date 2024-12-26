ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

На сколько вырастет курс доллара в следующем году: прогноз инвестбанкира

Украина, Четверг 26 декабря 2024 15:07
UA EN RU
На сколько вырастет курс доллара в следующем году: прогноз инвестбанкира Фото: Курс доллара в следующем году вырастет на 5-10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Девальвация в следующем году будет сопоставима с темпами 2024 года. Курс доллара к гривне вырастет от 5% до 10%.

Об этом заявил руководитель департамента макроэкономических исследований компании ICU Виталий Ваврищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его прогноз.

Как отметил инвестбанкир, Национальный банк выберет подход, при котором будет происходить такая очень медленная, управляемая, контролируемая девальвация гривны.

"Я бы оценивал темп девальвации в течение 2025 года где-то в диапазоне от 5 до 10%", - сказал он.

По его словам, все будет конечно зависеть от решений НБУ. Эти его решения должны быть согласованы с целями монетарной политики с инфляционными целями.

"Но по моему глубокому убеждению, не стоит ожидать резкой девальвации, не стоит ожидать резких перепадов курса гривны то ли к доллару, то ли к евро, то ли к другим мировым валютам. Я бы сказал, что примерно мы будем иметь темпы девальвации, сопоставимые с теми, которые мы имели по результатам 2024 года", - сказал Ваврищук.

Как отметил инвестбанкир, если говорить о девальвации в диапазоне от 5% до 10%, то это тот уровень, который точно не создает каких-то неудобств или для населения, или для бизнеса.

Напомним, в инвесткомпании ICU отмечают, что обменный курс сейчас полностью зависит от видения НБУ его оптимального уровня, рыночные факторы имеют очень ограниченное влияние на курсообразование.

Аналитики сходятся во мнении, что к концу 2024 года НБУ поднимет курс минимум до 42 гривен. В первой половине следующего года девальвация будет умеренной. По итогам года курс вырастет еще примерно на 10% до 45-46 гривен.

Официальный курс доллара вырос с начала 2024 года на 10,2% до 41,86 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может