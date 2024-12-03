Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился, несмотря на рост на межбанке. Единая европейская валюта дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 декабря средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,85 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,70-41,72 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 3 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6461 гривен за 1 доллар (+0,0614 грн). Предыдущий максиму был зафиксирован 28 ноября - 41,6010 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 43,7242 гривен за 1 евро (-0,1768 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики компании инвесткомпании ICU, рост курса доллара связан с увеличением спроса на валюту.

Они считают вероятной постепенную девальвацию курса, по меньшей мере, до 42 грн/доллар до конца декабря.