Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар та євро

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився, незважаючи на зростання на міжбанку. Єдина європейська валюта дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 грудня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,85 гривні, курс євро впав на 15 копійок до 44,25 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривні, євро по 43,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,70-41,72 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар знову поновив історичний максимум.

Офіційний курс на 3 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6461 грн. за 1 долар (+0,0614 грн.). Попередній максим був зафіксований 28 листопада - 41,6010 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,7242 гривень за 1 євро (-0,1768 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії інвесткомпанії ICU, зростання курсу долара пов'язане зі збільшенням попиту на валюту.

Вони вважають ймовірною поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня.