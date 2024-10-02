Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро
Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился. Единая европейская валюта подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 2 октября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро упал на 25 копеек - 46,20 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,5 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,26-41,28 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.
Официальный курс на 2 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2476 гривен за 1 доллар (+0,0277 грн).
Курс евро составит 45,7106 гривен за 1 евро (-0,4433 грн).
Комментарий НБУ
Как заявили в НБУ, валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты.
В то же время, в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро остается более 40%.
Совет оверсайта НБУ согласовал подходы к введению нового бенчмарка справочного курса гривны к евро по состоянию на 12.00.
Также было согласовано внести на обсуждение вопросы:
- возможности проведения НБУ интервенций в евро;
- продление времени присутствия Национального банка на межбанковском валютном рынке.