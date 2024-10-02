Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар та євро

Курс долара у обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 жовтня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,50 гривень, курс євро впав на 25 копійок – 46,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 45,5 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,26-41,28 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 2 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2476 грн за 1 долар (+0,0277 грн).

Курс євро становитиме 45,7106 гривень за 1 євро (-0,4433 грн).

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти.

Водночас, у сегменті операцій банків із клієнтами частка угод у євро у загальному обсязі має тенденцію до зростання. Зокрема, за угодами щодо купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у євро залишається понад 40%.

Рада оверсайту НБУ погодила підходи до запровадження нового бенчмарку довідкового курсу гривні до євро станом на 12.00.

Також було погоджено внести на обговорення питання: