Курс доллара растет второй день подряд, евро резко подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2476 гривен за 1 доллар (+0,0277 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,7106 гривен за 1 евро (-0,4433 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,28-41,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен.

Комментарий НБУ

Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский в колонке для РБК-Украина отметил, что важная задача Национального банка - обеспечить устойчивость валютного рынка.

По его словам, НБУ прилагет усилия, чтобы курс гривны двигался в обе стороны: не только ослаблялся, но и укреплялся.

"Также мы срезаем угрожающие колебания курса, а это дает уверенность, что завтра курс не вылетит в открытый космос, что ситуация контролируется", – сказал он.