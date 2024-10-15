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Обменники обновили курсы: сколько стоят доллар и евро

Украина, Вторник 15 октября 2024 10:15
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Обменники обновили курсы: сколько стоят доллар и евро Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен с начала недели. Единая европейская валюта немного подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 октября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,45 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 45,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,14-41,19 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в предыдущий день.

Официальный курс на 15 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1963 гривен за 1 доллар (+0,0072 грн).

Курс евро составит 44,9575 гривен за 1 евро (-0,0663 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, незначительные колебания, которые происходили в течение прошлой недели, будут сохранены.

Однако все же на рынке будет продолжаться, хоть и очень медленный, но ожидаемый процесс роста стоимости основных валют, добавил банкир.

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