Обмінники оновили курси: скільки коштують долар та євро
Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним з початку тижня. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 15 жовтня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,45 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 45,55 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,85 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,14-41,19 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження попереднього дня.
Офіційний курс на 15 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1963 грн за 1 долар (+0,0072 грн).
Курс євро становитиме 44,9575 гривень за 1 євро (-0,0663 грн).
Прогноз курсу
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, незначні коливання, які відбувалися протягом минулого тижня, будуть збережені.
Проте все ж таки на ринку триватиме, хоч і дуже повільний, але очікуваний процес зростання вартості основних валют, додав банкір.