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НБУ немного повысил курс доллара, евро упал ниже 45 гривен

Украина, Понедельник 14 октября 2024 15:44
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НБУ немного повысил курс доллара, евро упал ниже 45 гривен Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в предыдущий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1963 гривен за 1 доллар (+0,0072 грн).

НБУ немного повысил курс доллара, евро упал ниже 45 гривен

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,9575 гривен за 1 евро (-0,0663 грн).

НБУ немного повысил курс доллара, евро упал ниже 45 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,18-41,20 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ немного повысил курс доллара, евро упал ниже 45 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,45 гривен.

НБУ немного повысил курс доллара, евро упал ниже 45 гривен

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, во второй половине октября, ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне умеренной.

Банкир прогнозирует, что с 14 по 20 октября коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,7 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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