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Чтобы будет с долларом и евро в середине июля: банкир назвал главную интригу

Украина, Суббота 12 июля 2025 08:15
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Чтобы будет с долларом и евро в середине июля: банкир назвал главную интригу Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,6-42 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На следующей неделе главная интрига на валютном рынке будет заключаться в курсовых изменениях евро. Доллар в Украине будет оставаться стабильным.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Как отметил банкир, курс евро в Украине почти полностью совпадает с мировыми трендами стоимости этой валюты в паре с долларом, а также торгами пары гривна/доллар.

"И если котировки евро к доллару еще больше укрепят евровалюту, то определенные курсовые изменения произойдут и на нашем рынке", - сказал он.

По его мнению, сейчас прогнозировать, что может произойти в моменте крайне трудно, ведь до сих пор есть множество факторов, которые могут повлиять на соотношение стоимости доллара и евро.

"По-прежнему есть три очевидных сценария: укрепление евро до уровня 1,2 доллара, 1 евро будет тянуться до 1,17-1,18 доллара, или же возвращение к прошлогодним трендам: 1 евро за 1,05-1,1 доллара (именно такой курс можно считать наиболее нормальным и адекватным, конечно при отсутствии торгового, политического напряжения между США и ЕС)", - пояснил банкир.

По оценкам банкира, основные колебания курса евро будут происходить в диапазоне 48,5-49,5 грн, однако вполне возможны новые временные всплески курса евро за 49,5 грн, однако с обязательным возвращением к предыдущему коридору.

Курс доллара

Что касается курса доллара, то здесь будет сохраняться относительная стабильность: Лесовой не ожидает каких-то глобальных изменений, ведь на рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", который делает невозможным резкие курсовые изменения.

"Как и в предыдущие несколько недель основные курсовые изменения будут происходить в пределах 41,6-42 грн/доллар. При этом текущие изменения останутся минимальными, а курс межбанка и наличного рынка будут почти тождественными", - сказал он.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (14-20 июля):

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,6-42,0 грн/доллар и 48,5-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42,2 грн/доллар и 47,5-49,5 грн/доллар (на наличном рынке).
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1 грн.
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Итак, новая неделя вряд ли существенно изменит ситуацию вокруг курса доллара. Зато курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро. Именно поэтому курс евро может меняться более динамично. Однако, что важно, ни доллару, ни евро не грозит глобальное падение", - констатировал банкир.

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