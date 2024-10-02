НБУ повышает курс доллара третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2755 гривен за 1 доллар (+0,0279 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,7147 гривен за 1 евро (-0,0041 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк никогда не дает прогнозов по курсу гривны.

Он заявил, что НБУ устанавливает не только курс, но и определяет курсовую политику. "Именно НБУ определяет курс. Ни наши международные партнеры, ни правительство. Это наш совершенно исключительный мандат. И это наша абсолютная ответственность - определять не только курс, определять курсовую политику", - сказал он.

При этом он напомнил, что основным мандатом НБУ является ценовая и курсовая стабильность.