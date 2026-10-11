Обмен украинских водительских прав в Германии без экзаменов: процедура и стоимость

Украинцы, которые находятся в Германии, в частности под временной защитой, могут обменять украинское водительское удостоверение на немецкое без сдачи теоретического и практического экзаменов. Иногда требуются дополнительные медицинские документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

В августе 2026 года Украину официально внесли в Anlage 11 в немецкое Положение о допуске к управлению транспортными средствами (Fahrerlaubnis-Verordnung, FeV). Этот список определяет страны, удостоверения водителя которых можно обменять в Германии по упрощенной процедуре.

Какие водительские категории можно обменять без экзаменов

Без сдачи теоретического и практического экзаменов можно обменять украинские удостоверения по следующим категориям:

A1, A;

B, BE;

C1, C1E, C, CE;

D1, D1E, D, DE.

В то же время категории B1, которая касается квадро- и трициклов, и T для тракторов не входят в перечень категорий, которые можно обменять без экзаменов.

Есть и особенности соответствия категориям. В частности, украинская категория A1 при обмене соответствует немецкой категории AM.

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Для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE необходимо дополнительно подтвердить пригодность к управлению транспортными средствами. Для этого требуется соответствующее медицинское заключение и проверка зрения.

Отдельное исключение касается водителей, имеющих украинскую категорию C или D, но не имеющих категории B. Чтобы получить немецкую категорию B, им придется сдать теоретический и практический экзамены.

Какие категории водительского удостоверения можно получить в Германии? (инфографика ГСЦ МВД)

Куда обращаться для обмена удостоверения

Для обмена украинских прав нужно обратиться в местное ведомство по вопросам выдачи водительских удостоверений - Fahrerlaubnisbehörde - по месту основной регистрации.

В некоторых населенных пунктах документы принимаются через Bürgeramt, то есть ведомство по делам граждан. Оттуда их передают в соответствующий орган, занимающийся выдачей удостоверений.

Перед подачей заявления следует проверить на сайте местного ведомства:

какие документы необходимы;

как подать заявление;

сколько стоит услуга;

сколько времени занимает оформление.

Требования, стоимость и сроки могут отличаться в зависимости от места проживания.

Что будет с украинскими правами после обмена

Во время обмена немецкий компетентный орган изымает украинское водительское удостоверение. Документ хранят в соответствующем ведомстве в течение трех лет, после чего уничтожают.

О выдаче германского удостоверения автоматически сообщают Федеральное ведомство автомобильного транспорта Германии. Это позволяет компетентным органам проверить информацию о месте и дате обмена.

Если украинское удостоверение, которое обменяли за границей, поступает в территориальный сервисный центр МВД Украины, информацию об этом обмене вносят в Единый государственный реестр МВД. После этого украинское удостоверение считается недействительным.

Что будет с украинским удостоверением после обмена в Германии? (инфографика ГСЦ МВД)

Можно ли вернуть украинские права

Если украинец после проживания в Германии возвращается на постоянное место жительства в Украину, он может обменять иностранное водительское удостоверение на украинское без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Это возможно при условии, что иностранное удостоверение отвечает требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Сколько стоит обмен: опыт украинки в Германии

Главный сервисный центр МВД приводит пример украинки Алины, проживающей в Германии под временной защитой, уже начавшей процедуру обмена национального водительского удостоверения на немецкое.

По ее словам, для подачи документов она подготовила украинское водительское удостоверение, загранпаспорт, документ о временной защите и фотографии.

Нотариально заверенный перевод водительского удостоверения и медицинская справка ей не нужны, поскольку упрощенная процедура этого не предусматривает.

По предварительным расчетам Алины, обмен будет стоить около 80 евро. После подачи документов изготовление немецкого удостоверения может занять до трех недель. Готовый документ посылают заявителю по почте.

На время ожидания выдается временный документ формата А4, подтверждающий представление документов на обмен.

В то же время, цена, перечень документов и сроки оформления зависят от конкретного ведомства. Поэтому перед обращением нужно уточнить условия по месту жительства.

Подробная информация об обмене водительских удостоверений доступна на сервисном портале города Берлин.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД Украины можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальной странице Главного сервисного центра МВД.