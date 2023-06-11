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Обмен пленными: появилось видео возвращения 95 украинских защитников

Фото: Украина вернула из российского плена еще 95 защитников (t.me/Koord_shtab)
Автор: Валерия Полищук

В рамках сегодняшнего обмена пленными с Россией Украина вернула 95 наших военных. Домой вернулись бойцы из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Многие из защитников находились в плену у ЧВК "Вагнера" и подразделения "Ахмат".

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца - высшая ценность", - говорится в сообщении.

Обмен пленными

Сегодня в рамках обмена пленными удалось вернуть 95 военнослужащих из российского плена. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.

Также Зеленский говорил, что существуют категории людей, которых особенно сложно возвращать из плена, и это не только военные. По его словам, речь идет о гражданских.

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