Обмін полоненими: з'явилося відео повернення 95 українських захисників

Багато захисників перебували у полоні у ПВК "Вагнера" та підрозділи "Ахмат".

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність", - йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими

Сьогодні в рамках обміну полоненими вдалося повернути 95 військовослужбовців із російського полону. Серед них 93 рядових та сержантів та два офіцери.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з початку повномасштабної війни Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них 140-мирні жителі.

Також Зеленський говорив, що є категорії людей, яких особливо складно повертати з полону, і це не лише військові. За його словами, йдеться про цивільних.

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