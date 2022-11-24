Обмен пленными с Россией. Красный Крест не принимает участие, но готов стать посредником

Международный комитет Красного Креста не принимал участия в процессах обмена военнопленными между Украиной и Россией, но готов выступить нейтральным посредником при условии согласия обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МККК Роберта Мардини в интервью газете " Известия ".

"Мы не играли в этом (обменах военнопленными, - Ред.) никакой роли. Но мы, конечно, готовы выступить нейтральным посредником, если стороны пожелают такую поддержку", - сказал он.

При этом Мардини обратил внимание на важность допуска представителей МККК ко всем военнопленным.

"В то же время пункт, на котором я буду продолжать настаивать как представитель МККК, - нам важно иметь доступ ко всем военнопленным, где бы они ни содержались", - отметил руководитель организации и добавил, что "это обязанность" сторон конфликта.