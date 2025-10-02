Обмен пленными 2 октября. СБУ обнародовала эксклюзивное видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram .

Очередной обмен стал результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других структур. Все они выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.

Домой из российского плена вернулись 185 военнослужащих и 20 гражданских лиц. Среди них - воины ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые были в Мариуполе, на "Азовстали" и ЧАЭС. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - подчеркнула СБУ.