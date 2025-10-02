Обмен пленными 2 октября. СБУ обнародовала эксклюзивное видео
Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными, который состоялся сегодня, 2 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.
Очередной обмен стал результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других структур. Все они выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.
Домой из российского плена вернулись 185 военнослужащих и 20 гражданских лиц. Среди них - воины ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые были в Мариуполе, на "Азовстали" и ЧАЭС. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - подчеркнула СБУ.
Обмен пленными
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что за все время полномасштабной войны Украине удалось вернуть домой уже более 7 тысяч граждан.
Президент Украины 19 сентября заявлял, что готовится новый обмен военнопленными с Россией. Он подчеркнул, что в результате обмена планируется вернуть домой еще 1000 украинцев, которые находятся в российском плену.
Последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся на День Независимости Украины, 24 августа. По словам Зеленского, большинство из тех, кого удалось вернуть, находились в плену с 2022 года.
При этом украинский лидер не назвал точное количество защитников, которые вернулись домой.