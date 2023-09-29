Правовая неопределенность. С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше

Возможное окончание программы помощи украинским беженцам в Польше вызывает беспокойство у гуманитарных организаций. Международный комитет спасения (IRC) отслеживает потенциальные последствия для бежавших от войны.

С какими проблемами сталкиваются украинцы в Польше и как на них повлияет отмена поддержки, РБК-Украина сообщает со ссылкой на отчет IRC.

Многие беженцы в Польше до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи

В Международном комитете спасения отмечают, что глубоко обеспокоены вопросами будущего законодательства о приеме украинских беженцев в Польше и возможного окончания срока действия положений о помощи, о чем на днях сказал спикер польского правительства.

"IRC и его партнеры внимательно следят за изменениями в правовом поле и отслеживают возможные последствия для беженцев в Польше. Наш последний отчет освещает острейшие вызовы, с которыми сталкиваются украинцы в Польше и подчеркивает критическую важность дальнейшей поддержки украинских беженцев", – говорится в пресс-релизе организации.

Согласно данным опроса, который проводился с мая по июнь 2023 года, треть респондентов вернутся в Украину, если потеряют жилье в Польше.

"Через почти два года полномасштабной войны ситуация многих беженцев в Польше остается нестабильной. Многие все еще полагаются на жилье, им нужна гуманитарная помощь, чтобы выжить, и им трудно найти пути улучшения своего положения в долгосрочной перспективе", – отметил региональный директор IRC в Польше Алан Мозли.

Среди опрошенных украинцев самые большие проблемы с интеграцией связаны с проблемами жилья, что увеличивает риск преждевременного возвращения.

"Мы обеспокоены тем, что отзыв гуманитарной помощи и правовое давление могут заставить некоторых беженцев вернуться в Украину раньше, чем это станет безопасно. Это происходит в то время, когда сценарии возможного нового перемещения, связанные с предстоящей зимой и возможной эскалацией боевых действий Украине, требуют повышенной готовности", – отмечают в IRC.

Фото: Выдача помощи украинцам в Польше ( gettyimages.com )

Утрата жилья повышает риск преждевременного возвращения

Жилье в Польше остается одной из самых насущных потребностей беженцев. В случае потери места проживания 41% опрошенных сказали, что будут искать варианты аренды, 19% планируют вернуться в Украину, а 26% будут искать другое бесплатное жилье.

Пожилые беженцы почти полностью полагаются на льготы, которые предоставляет польское правительство. Поэтому урезание поддержки приведет к тому, что эта группа может рассматривать возможность возвращения в Украину в условиях опасности.

На вопрос, что будут делать, если лишатся крыши над головой в Польше, 30% участников опроса, которые сейчас живут сами, ответили, что вернутся в Украину.

Психологическое состояние беженцев из Украины и социальное напряжение высокие

Негативные изменения в поведении взрослых членов семьи по приезду в Польшу отметили 32% участников опроса. Только 9% респондентов заметили положительные перемены. При этом 44% заметили негативное изменение у детей, а 12% – положительное.

Украинцы отметили доброжелательное отношение в обществе поляков, где их принимают. Полное принятие ощущают 88% опрошенных.

В то же время напряжение ощутимо в украинском сообществе (35% опрошенных). Беженцы конфликтуют из-за языка общения или неравного доступа к гуманитарной помощи – сейчас поддержка сокращена и направлена преимущественно на наиболее уязвимые слои населения.

Все опрошенные сходятся во мнении, что напряжение больше всего вызвано длительным стрессом и отсутствием стабильности (касательно доходов, работы, жилья), особенно в местах коллективного размещения.

Фото: Мероприятия для украинских беженцев ( gettyimages.com )

Проблемы беженцев также связаны с работой

55% участников опроса сталкивались с дискриминацией на рынке труда. 14% отметили, что они получают более низкую зарплату, чем польские работники, имеют другие условия труда или условия, отличные от первоначально согласованных с работодателем.

Беженцы также упомянули негативное отношение к работникам Украины и серьезные нарушения законодательства: сокрытие несчастных случаев на производстве или неоказание медицинской помощи пострадавшему работнику. 10% участников указали работу без договора.

"Один из работодателей предложил мне более высокую зарплату, если я не подпишу контракт. После согласия сразу начали урезать оплату, жаловаться на качество моей работы и давать мне самые сложные задачи", – рассказал один из участников опроса в Варшаве.

Фото: Оформление PESEL UKR ( gettyimages.com )

Прекращение статуса PESEL UKR может побуждать вернуться в Украину

По информации Офиса омбудсмена, от беженцев поступают многочисленные жалобы по прекращению статуса PESEL UKR. Самые распространенные сценарии, которые упоминали респонденты:

льготы приостановили или отменили (в случаях, когда человек ездил в Украину, но вернулся в течение 30 дней);

льготы были приостановлены или отменены из-за технических или канцелярских ошибок (в случаях, когда человек не уезжал из Польши).

62% ездивших в Украину узнали, что их PESEL UKR и льготы были отменены.

Для украинских беженцев потеря статуса PESEL UKR связана с потерей всех социальных выплат, которые часто являются основным источником дохода для беженцев и права на бесплатную медицинскую помощь. Некоторые украинцы, особенно для наиболее уязвимые, могут потерять возможность удовлетворить основные потребности и принять решение о преждевременном возвращении в Украину.