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Ограниченно пригодных не будет: в ТЦК пояснили, что им нужно сделать

Фото: Ограниченно пригодным нужно пройти комиссию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон отменяет статус "ограниченно пригодный" для воинской службы. Им нужно снова пройти комиссию.

Об этом сказала спикер черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Граждане, имеющие статус "ограниченно пригодный" по состоянию здоровья должны пройти военно-врачебную комиссию в течение следующих девяти месяцев", - сказала она.

Спикер пояснила, что после этого они либо полностью становятся непригодными к военной службе, либо пригодными.

"Был перечень определенных болезней, по которым определяли, человек пригоден к воинской службе, или нет, или ограниченно пригоден. Что касается военнослужащих, кто получит статус непригодный к воинской службе, то они увольняются со службы. А кто получит статус пригодный, то продолжают службу в Вооруженных сил Украины", - добавила Кривошея.

По ее словам, закон начнет действовать через месяц с даты публикации, поэтому все изменения будут с 4 мая 2024 года.

Отмена статуса

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает упразднение статуса "ограниченно пригодный".

Как пояснили в Минобороны, отмена статуса "ограничено пригодный" не означает автоматического перехода к другому статусу "пригодный" или "непригодный".

Граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВЛК в течение девяти месяцев после вступления закона в силу - до 4 февраля 2025 года.

После вступления закона в силу у правительства есть три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к воинской службе.

 

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