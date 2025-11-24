Без ограничения для ВСУ и амнистии: как встреча в Женеве изменила план США по Украине

После переговоров украинской и американской делегаций в Женеве проект мирного плана больше не будет содержать 28 пунктов и будет сокращен.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник по итогам вчерашних переговоров делегаций Украины и США в Женеве.
По его словам, стороны договорились продолжить обсуждать только вопросы, касающиеся двусторонних отношений Украины и США.
Зато отдельные темы должны рассматриваться в других форматах, в частности восстановление экономического взаимодействия между Вашингтоном и Москвой - в плоскости США-Россия. Некоторые вопросы также могут обсуждаться в формате США-Евросоюз.
Собеседник отметил, что в мирном плане не должно остаться радикального и жесткого ограничения на численность украинской армии. Во время дискуссии украинская делегация и присутствующие военные предоставили объяснения относительно необходимой численности Вооруженных сил в различных условиях - как мирного времени, так и войны.
"Не думаю, что формула о 600 тысячах (военных, - ред.), указанных в начальной версии плана, теперь уже не должна быть", - сказал собеседник.
Также из новой редакции плана изымут пункт об амнистии за содеянное во время российско-украинской войны. Источник пояснил, что эта тема ранее вызывала большое количество конспирологии и спекуляций, однако после дискуссии в Женеве стороны договорились ее исключить.
Ранее ряд влиятельных медиа сообщали, что первичный проект мирной инициативы насчитывал 28 пунктов, среди которых были положения, на которые Украина не могла согласиться. Для внесения изменений украинская делегация провела переговоры с представителями США в Женеве.
После встречи президент Владимир Зеленский заявил, что позиция Киева была учтена. 24 ноября Financial Times сообщила, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Киев и Вашингтон согласовали обновленную версию плана, отметив, что самые сложные аспекты будут обсуждать непосредственно президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.