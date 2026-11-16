Ограничения Starshield в Украине действуют уже седьмой день, но объяснений от США нет

"Сегодня уже седьмой день действуют ограничения скорости для системы Starshield на временно оккупированных территориях Украины, при этом ни от Пентагона, ни от компании SpaceX не поступает никаких ответов или разъяснений", - отметил он.

Сеник сообщил, что в посольство Украины обращаются американские СМИ, которые рассказывают, что в Пентагоне на их запросы ответили, что якобы никаких ограничений не существует.

"Хочу отметить совершенно однозначно: это противоречит реальному положению дел на местах. Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что ограничения нуждаются в срочном объяснении и решении, поскольку имеют реальные последствия для операций в Украине. Сеник подчеркнул, что "семь дней без ответов - это слишком долго".

Ограничение скорости Starlink

Напомним, 12 ноября в Украине зафиксировали системные ограничения скорости Starshield до 161 км/ч вдоль линии фронта и на ТОТ.

Позже, 13 ноября, в Минобороны отметили, что такие ограничения работы Starlink обнаружили только над временно оккупированными РФ территориями.