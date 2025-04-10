На популярном КПП "Шегини" временно ограничивают движение: сколько это продлится
В пункте пропуска "Шегини", что на границе Украины и Польши, будет временно ограничено движение для легкового и грузового транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
В автомобильном ППр "Шегини" временно ограничено движение:
- на выезд из Украины - для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;
- на въезд в Украину - для грузового транспорта.
"Ограничения в движении связаны с реконструкцией пункта пропуска и ремонтными работами, которые предварительно продлятся до первой половины мая 2025 года", - сказано в сообщении.
Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуется выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.
Граница с Украиной
Ранее мы писали о том, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции.
Также недавно Украина и Венгрия открыли новый совместный пункт пропуска на границе - "Великая Паладь-Надьгодош".
Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн. Работать он будет в дневное время с 07:00 до 18:00 часов каждый день.
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