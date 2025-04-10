На популярном КПП "Шегини" временно ограничивают движение: сколько это продлится

В пункте пропуска "Шегини", что на границе Украины и Польши, будет временно ограничено движение для легкового и грузового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

В автомобильном ППр "Шегини" временно ограничено движение:

на выезд из Украины - для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;

на въезд в Украину - для грузового транспорта.

"Ограничения в движении связаны с реконструкцией пункта пропуска и ремонтными работами, которые предварительно продлятся до первой половины мая 2025 года", - сказано в сообщении.

Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуется выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.

Граница с Украиной

Ранее мы писали о том, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции.