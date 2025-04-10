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На популярном КПП "Шегини" временно ограничивают движение: сколько это продлится

Четверг 10 апреля 2025 18:37
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На популярном КПП "Шегини" временно ограничивают движение: сколько это продлится Иллюстративное фото: на популярном КПП "Шегини" временно ограничивают движение (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В пункте пропуска "Шегини", что на границе Украины и Польши, будет временно ограничено движение для легкового и грузового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

В автомобильном ППр "Шегини" временно ограничено движение:

  • на выезд из Украины - для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;
  • на въезд в Украину - для грузового транспорта.

"Ограничения в движении связаны с реконструкцией пункта пропуска и ремонтными работами, которые предварительно продлятся до первой половины мая 2025 года", - сказано в сообщении.

Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуется выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.

Граница с Украиной

Ранее мы писали о том, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции.

Также недавно Украина и Венгрия открыли новый совместный пункт пропуска на границе - "Великая Паладь-Надьгодош".

Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн. Работать он будет в дневное время с 07:00 до 18:00 часов каждый день.

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Государственная пограничная служба Граница с Украиной
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