Американские авиакомпании призывают Конгресс запретить полеты конкурентов над Россией
Авиакомпании Соединенных Штатов Америки просят Белый дом и Конгресс запретить иностранным компаниям летать в США через воздушное пространство РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Россияне закрыли свое воздушное пространство для американских авиакомпаний после аналогичного запрета США для российских авиаперевозчиков, которые сделали американцы из-за вторжения России в Украину.
А самолеты азиатских компаний могут летать в США через воздушное пространство России. Потому американские компании призывают власти создать равные условия для честной конкуренции американских и иностранных авиаперевозчиков и запретить азиатским авиакомпаниям летать в США через территорию России.
Ранее мы сообщали, что Турция перестанет обслуживать самолеты Boeing из РФ и Белоруссии по требованию США.
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