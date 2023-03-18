Американские авиакомпании призывают Конгресс запретить полеты конкурентов над Россией

Авиакомпании Соединенных Штатов Америки просят Белый дом и Конгресс запретить иностранным компаниям летать в США через воздушное пространство РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Россияне закрыли свое воздушное пространство для американских авиакомпаний после аналогичного запрета США для российских авиаперевозчиков, которые сделали американцы из-за вторжения России в Украину.

А самолеты азиатских компаний могут летать в США через воздушное пространство России. Потому американские компании призывают власти создать равные условия для честной конкуренции американских и иностранных авиаперевозчиков и запретить азиатским авиакомпаниям летать в США через территорию России.