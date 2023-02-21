ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов, - ОВА

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 07:48
В Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов, - ОВА Фото: В Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

На освобожденных от российских окупантов территориях Харьковской области без электроэнергии остаются 35 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сделанное во время брифинга.

"Должны возобновить электроснабжение почти для 35 тысяч абонентов на деоккупированных территориях. 11 тысяч еще находятся под временной оккупацией", - отметил чиновник.

По словам Синегубова, тяжело процесс восстановления идет в поселке Слатино на севере области. Оккупанты продолжают обстреливать населенный пункт, а разминирование ограничено из-за зимних погодных условий.

"80% электросетей там разрушены полностью. Планируем восстановление, учитывая, конечно, военную обстановку, где-то через два месяца", - добавил глава ОВА.

Напомним, в Украине во вторник, 21 февраля, на потребление электроэнергии ограничений не предоставляли.

К слову, в ближайшие дни, вероятно, сохранится отсутствие дефицита электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия харков
NEWS
Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину
Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку