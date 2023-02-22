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Ограничения в Одессе и отключения в 6 областях из-за ветра. Какая ситуация со светом

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Украина, Среда 22 февраля 2023 10:21
Ограничения в Одессе и отключения в 6 областях из-за ветра. Какая ситуация со светом Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом в Украине 22 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. В то же время в Одессе и районе продолжаются ограничения, а в 137 населенных пунктах в шести областях Украины нет света из-за ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"По причине повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных неблагоприятными погодными условиями (шквальный ветер), без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В то же время лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

"В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" вследствие предварительных ракетных ударов и атак дронами. Это приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, в Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов.

Кроме того, из-за российских обстрелов в Херсонской области обесточены несколько населенных пунктов.

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