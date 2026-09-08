Ограничения ЕС бьют по металлургии: Украина может потерять более 6% ВВП

Украинская металлургия несет потери из-за ударов врага и ухудшения доступа к рынку ЕС. Новые квоты и CBAM могут сократить производство, экспорт и доходы отрасли, а в долгосрочной перспективе - привести к значительным потерям для всей экономике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию LIGA.net.

По данным "Укрметаллургпрома" (УМП), которые приводит издание, за семь месяцев 2026 года производство стали в Украине сократилось на 5,6%, экспорт металлопродукции - на 11,5%, а валютная выручка от него - на 7,8%, до 1,67 млрд долларов.

Дополнительным ударом стали августовские атаки на "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог": по оценкам, восстановление поврежденных предприятий может потребовать десятки и сотни миллионов долларов.

В то же время, инвестиции в восстановление затрудняет потеря рынков сбыта. Около 80% украинской металлопродукции в последние годы было ориентировано на ЕС, поэтому изменение условий торговли оказывает непосредственное влияние на перспективы отрасли, указывают в публикации.

Последствия действия СВАМ

С начала 2026 для украинской продукции начал действовать CBAM. Для металлургии, где около 90% стали производится доменным способом, это означает значительную дополнительную нагрузку.

В "Метинвесте" оценивают потенциальные платежи по CBAM в 50-100 евро на тонну стали.

"Это делает часть украинской продукции неконкурентоспособной на европейском рынке", - говорят в компании.

Квоты Евросоюза на сталь

Вторым ограничением стали новые импортные квоты ЕС, действующие с 1 июля. По данным материала, доступный для украинских производителей объем оказался примерно на 60% ниже, чем фактический экспорт стали в Европу в 2025 году.

После введения новых квот производство стали в Украине сократилось более чем на 21%, а металлопроката - примерно на 30%.

В "Метинвесте" отмечают, что украинские производители оказались между двумя ограничениями: квоты сокращают возможности экспорта готовой стальной продукции, а CBAM ухудшает конкурентоспособность альтернативной продукции, в частности чугуна.

Учитывая стоимость возобновления производства на поврежденных российскими обстрелами крупнейших металлургических комбинатах, без уступок от Евросоюза, это восстановление предприятий будет нецелесообразным, говорят металлурги.

Декарбонизация производства

Отдельной проблемой остается необходимость декарбонизации. По оценке компании, для перехода украинской металлургии на низкоуглеродное производство необходимо около 12 млрд евро инвестиций в течение 20-25 лет.

Речь идет о масштабной трансформации - от доменных печей до электродугового производства, что поможет снизить средние выбросы CO2 примерно с 2,4 тонны до 0,6 тонны на тонну стали. Однако реализовать такие инвестиции в войну без страхования военных рисков и долгосрочного финансирования сложно.

Прогноз потерь

По прогнозу GMK Center, сделанному еще до августовских ударов по предприятиям, производство стали в Украине в 2026 году могло сократиться до 6,5 млн тонн.

В то же время, в "Метинвесте" оценивают потери только от новых квот ЕС примерно в 1 млрд долларов экспортной выручки и более 17 млрд грн поступлений в бюджеты всех уровней.

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В долгосрочной перспективе последствия могут быть значительно большими: по словам президента УМП Каленкова, если действующие ограничения сохранятся, украинская металлургия может сократиться по меньшей мере вдвое, а потери ВВП Украины с учетом мультипликативного эффекта для поставщиков и смежных отраслей могут превысить 6% ВВП.

Какое решение предлагают металлурги

В этой области считают, что Украина должна использовать осень для нового раунда переговоров с ЕС. Действующий режим квот действует до 1 января 2027, поэтому условия доступа украинской стали к европейскому рынку еще можно пересмотреть.

Среди возможных решений - увеличение квот, по меньшей мере, до фактических объемов экспорта предыдущих лет, и применение в Украину специального режима в рамках CBAM.

Также существует компромиссный механизм: разрешить украинским предприятиям во время войны и в течение семи лет после ее завершения направлять средства, уплаченные в рамках CBAM, на приобретение европейского оборудования и технологий для декарбонизации собственного производства.